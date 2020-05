Deux phases d'ouverture pour les centres commerciaux au Québec

En conférence de presse ce mardi 26 mai en après-midi, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, a confirmé la réouverture des centres commerciaux en deux phases. La première s’enclenchera dès ce lundi 1er juin avec la reprise des activités de ceux qui ne sont pas situés sur le territoire de la CMM.

L’élu s’est fait discret sur la date de réouverture des établissements qui prennent place sur le territoire de la CMM, précisant simplement qu’elle sera annoncée ultérieurement. Quoi qu’il en soit, les centres commerciaux qui accueilleront des clients dès ce lundi devront respecter quelques règles pour pouvoir le faire dans le respect des consignes de santé publique.

La première sera de rouvrir conformément à la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux. Deuxièmement, les aires de restauration seront fermées au public, mais les comptoirs de restaurations pourront ouvrir, mais en formule pour emporter uniquement. Troisièmement, les mesures de prévention recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et sécurité du travail; devront être mises en place au sein de l’établissement.

Ces consignes incluent notamment un nombre limité de clients dans les commerces et le centre commercial, des cloisons pleines installées aux caisses, aux kiosques d'information et aux comptoirs des restaurants de la foire alimentaire ainsi qu'un sens de circulation unique, dans la mesure du possible.

Enfin, dans toutes les aires communes des centres commerciaux, une distance de deux mètres devra être maintenue entre les clients qui y circulent, sauf s'ils sont issus d'un même ménage ou si une personne offre un soutien ou un service à une autre. Le port du masque ou du couvre-visage demeure fortement recommandé dans les lieux publics.

« La réouverture des centres commerciaux est une bouffée d'air frais pour les commerçants et les employés du commerce de détail. De nombreux détaillants au Québec dépendent de ces infrastructures commerciales majeures pour mener leurs activités. Je compte bien entendu sur la collaboration de tous pour que cette étape importante du déconfinement se passe dans le respect des consignes sanitaires et qu'elle permette au Québec de poursuivre sa reprise économique avec succès. L'important demeure la santé et la protection des travailleurs et de l'ensemble de la population », conclut-il.