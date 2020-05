Le CRE de Beauce-Etchemins reprend du service dès le 1er juin

Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins ouvrira les portes de ses bureaux de Saint-Georges et de Sainte-Marie dès 8 h le 1er juin 2020. Pour ce faire, un protocole sanitaire a été mis en place pour la sécurité de sa clientèle et de son personnel.

Le CRE Beauce-Etchemins offrait toujours ses services à distance depuis le début du confinement. Il sera possible d’échanger en personne ou le faire à distance. Une démarche d’intégration sur le marché du travail demeure possible en ce temps de pandémie. Plusieurs entreprises sont actuellement à la recherche de candidats.

À propos du CREBE

Ayant comme mission d’outiller et de soutenir les personnes sans emploi dans leurs efforts de réintégration au marché du travail, le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins offre des services sans frais et personnalisés. Ainsi, les chercheurs d’emploi entreprennent une démarche efficace pour trouver le meilleur emploi le plus rapidement possible.