Prix de l'essence: ramener de la compétition à Saint-Georges

Nous reproduisons ici l'intégrale d'une lettre envoyée le 9 juin à l'Association des distributeurs d’énergie du Québec, par le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui a été l'instigateur de l'abolition du prix plancher pour l'essence et le carburant diesel, qui n'est plus en vigueur au Québec depuis le 7 juin.

Madame Sonia Marcotte

Présidente et directrice générale

Association des distributeurs d’énergie du Québec

Objet: Prix de l’essence à Saint-Georges de Beauce

Madame Marcotte,

Depuis samedi dernier, via le projet de loi 69, notre équipe est venue abolir le prix plancher sur l’essence au Québec. Bien au fait de l’opposition de votre organisation à cette mesure visant à favoriser la compétition dans l’intérêt des consommateurs, je tiens tout de même à attirer de nouveau votre attention, et celui de vos membres, aujourd’hui, sur le prix de l’essence à la pompe sur le territoire de Saint-Georges de Beauce dans ma circonscription.

En juin 2023, j’ai interpellé le bureau fédéral de la concurrence concernant le prix de l’essence affiché et plus élevé à Saint-Georges qu’ailleurs au Québec. Deux rapports de la Régie de l’énergie sont venus confirmer mes appréhensions à l’effet que la marge de profit en Chaudière-Appalaches et en Beauce a particulièrement augmenté depuis 2018. À ce jour, l’essence à Saint-Georges est régulièrement plus élevée que dans la ville de Québec et une dizaine de régions du Québec. Madame Marcotte, est-ce constamment normal ? Je crois que non.

En novembre 2023, lors d’une rencontre avec plusieurs de vos membres, j’ai abordé cette question spécifique. Le besoin de rentabilité des nouvelles stations fut évoqué. Cependant, nous sommes en droit de nous questionner sur la fixation des prix.

Est-ce que nous sommes dans un environnement totalement concurrentiel lorsque 14 stations d’essence dans la même ville offrent presque toujours le même prix à la pompe ? Est-ce une juste concurrence lorsqu’aucune station (ou très rarement) ne propose des rabais, des promotions ponctuelles ou des réductions spontanées, et ce même ponctuellement?

En Beauce, nous payons les mêmes taxes qu’ailleurs. Il est donc facile de détourner le débat. Les taxes ne règlent pas les enjeux que nous avons en Beauce.

Je demande donc à votre organisation, qui représente des bannières présentes à Saint-Georges, d’agir sur la fixation de vos prix et sur vos marges de profit dans notre ville. Est-ce que certains de vos membres auront la volonté de se démarquer et d’offrir davantage de compétition au niveau des prix à la pompe à Saint-Georges ? Plusieurs opérateurs locaux me confient être prêts à le faire, et ce, dès maintenant. Ils savent qu’ils en sortiront certainement gagnant alors que la population est avide d’encourager un commerce offrant un prix plus concurrentiel.

Tout comme moi, ils constatent qu’une fuite commerciale majeure existe à Saint-Georges. Plusieurs citoyens préfèrent ne plus consommer de l’essence dans la ville et donc de se tourner vers des municipalités limitrophes où les prix sont plus avantageux. Est-ce que le statu quo est un modèle gagnant pour vos membres en Beauce ? Je ne crois pas.

Il est impératif de ramener de la compétition à Saint-Georges, et ce dans l’intérêt des citoyens et de notre économie régionale.

En vous remerciant de votre collaboration.

Samuel Poulin

Député de Beauce-Sud