Le fabricant Attraction crée 70 nouveaux emplois

L'entreprise Attraction, un fabricant de vêtements, vient d'annoncer la création de soixante-dix nouveaux emplois à temps plein et partiel à son usine de Lac-Drolet.

À ce jour, le fabricant a rappelé au travail, dans le respect des consignes de la santé publique, ses 80 employés de production ainsi que la majorité de son personnel administratif.

Au cours des dernières semaines, Attraction a produit plus de 600 000 masques de jersey non-médicaux et des milliers de blouses de contagion.

« Nous avons été touchés de voir l’engouement avec lequel nos employés sont revenus au travail et de constater la fierté qu’ils éprouvent à contribuer en confectionnant des masques et des blouses de contagion. De plus, nous constatons un regain d’intérêt pour le métier d’opérateurs de machine à coudre. Notre équipe compte de plus en plus de jeunes et de garçons. C’est très motivant à voir! » expliqué Julia Gagnon, vice-présidente opérations, par voie de communiqué de presse.

Après plusieurs semaines de production, la demande ne diminue pas et l’engouement généralisé pour les produits locaux poussent le manufacturier à investir pour augmenter sa capacité de production.

« Nous avons la profonde conviction que la production locale d’équipements de protection individuelle (EPI) fera partie de notre réalité pour un bon moment et que les Québécois et les Canadiens sont sensibilisés à l’achat local plus que jamais. Le “fait ici” sera très populaire pour de nombreuses années, nous avons besoin d’embaucher maintenant pour répondre à la demande » a pour sa part souligné Sébastien Jacques, vice-président ventes et développement des affaire

Attraction produit présentement plus de 8 000 masques par jour et 12 000 blouses de contagion par semaine. À compter de la fin juillet, les embauches et investissements en cours permettront d’en produire encore plus et d’augmenter significativement la cadence, a-t-on signifié.

Crédit photo : Johanne Bolduc

Ventes en ligne