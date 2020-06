Une 38e reconnaissance pour la marque Mirage

Pour une onzième fois, la marque de planchers de bois franc conçue et fabriquée par l’entreprise beauceronne Boa-Franc a été nommée au premier rang des manufacturiers en Amérique du Nord.

C’est ce qu’ont dévoilé les résultats du sondage annuel « Award of Excellence » mené par le magazine américain Floor Covering News.

« Nous sommes honoré d’être reconnu comme étant le manufacturier par excellence, encore cette année, dans la catégorie du plancher de fois franc. Recevoir un 38e prix d’excellence depuis les 20 dernières années reflète le gage de qualité des employés, fournisseurs et clients de Boa-Franc », affirme Brad Williams, vice-président vente et marketing chez Boa-Franc, fabricant de la marque Mirage.

Lors du vote, les détaillants ont dû déterminer le manufacturier de planchers de bois franc gagnant en se basant sur les critères suivants : design, service, valeur, performance, qualité, professionnalisme de l’équipe des ventes, gestion proactive, service à la clientèle, réclamations et facilité des relations d’affaires.

Il s’agit de la 38e reconnaissance de l’industrie à être remportée par Mirage. L’entreprise Boa-Franc, manufacturier des planchers de bois franc Mirage, est aussi fière de figurer au palmarès des Employeurs de choix au Canada pour l’année 2016 et 2017, selon les résultats de l’étude réalisée par Aon au Canada. Ajoutons également que Boa-Franc est lauréate des plus hautes distinctions remises par les gouvernements du Québec et du Canada aux entreprises et organismes qui appliquent avec succès les meilleures pratiques d’affaires en obtenant le prix Or lors des Prix Canada pour l’excellence en 2013 et 2018 et le Grand Prix québécois de la qualité en 2012 et 2017.