Fin de l'édition papier en semaine pour six quotidiens régionaux dont Le Soleil

Les coopératives de l'information à la tête des six quotidiens régionaux du Québec, dont Le Soleil, ont annoncé la suspension des éditions imprimées du lundi au vendredi, une mesure qui avait été prise de manière temporaire à la fin mars, lorsque la crise sanitaire de la COVID-19 a éclaté.

L'édition imprimée du samedi, avec sa nouvelle formule « magazine », est maintenue. Les coopératives regroupées au sein de CN2i publient Le Droit (Ottawa/Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien - Le Progrès (Saguenay/Lac-Saint-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby).

Le plan d'action des coopératives, adopté à l'unanimité après une vaste consultation de tous les employés, permet le retour au travail de 50 des 140 personnes mises à pied à la fin mars.

Lorsque le déploiement du plan sera complété dans les prochaines semaines, le groupe des six médias comptera environ 300 employés, dont plus de 170 personnes dédiées à la création et à la diffusion de contenus pour ce virage numérique.

Le support papier est en train de fondre comme peau de chagrin pour les médias qui l'utilisent traditionnellement.

Dans la même veine, à la fin du mois dernier, le chaîne de supermarchés Maxi, membre du groupe Loblaw, a profité de la pandémie pour définitivement se retirer du Publisac, en faisant le choix de ne plus produire de circulaire en papier. L'entreprise d'alimentation mise plutôt sur son application pour téléphones intelligents.