Près de 70 000$ amassés pour les entreprises sinistrées de Beauceville

Cinq entreprises de Beauceville, qui ont été sinistrées lors des inondations du printemps 2019, viennent de recevoir des dons en argent issus de la campagne de levée de fonds menée au cours de la dernière année.

Cette campagne est une initiative de la famille de Jacques Poulin, dont les valeurs entrepreneuriales sont fortement ancrées, qui s'était engagée à venir en aide aux entreprises, notamment les commerces installés sur le boulevard Renault grandement touchés par la débâcle. Les membres de la famille Poulin ont mis la main à la pâte et grâce à leur réseau de contacts, ont pu amasser une somme de près de 70 000 $.

Pour déterminer les récipiendaires, la famille Poulin a établi des critères de sélection, en collaboration avec le notaire, Me Denys Quirion, et mandaté la firme Blanchette et Vachon pour sélectionner les entreprises qui correspondaient aux critères.

Ainsi, les fonds ont été remis le 12 juin au Gym Évasion, au Resto Normandie/Bar l’Entracte, au Dépanneur 6/46, au Dépanneur Beauceville et ainsi qu'au salon Chic Shack/La boîte à beauté. Les argents servent à couvrir pour une partie des pertes matérielles et financières non-couvertes par un régime d'assurances ou non admissibles aux programmes de compensation du ministère de la Sécurité publique.

Dans sa démarche, la famille Poulin a pu compter sur la collaboration de Francois Veilleux, maire de Beauceville, de la Chambre de Commerce de Beauceville, de Me Denys Quirion, de Sébastien Boily de la firme comptable Blanchette et Vachon, de Serge Roy de la Financière Banque Nationale ainsi que du Club Rotary.