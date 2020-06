Investissement Québec renforce sa présence dans Chaudière-Appalaches

Investissement Québec (IQ) a regroupé les bureaux régionaux du ministère de l’Économie et de l’Innovation de Chaudière-Appalaches à ceux d’IQ, et a intégré des équipes du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et d’Export Québec au sein de la société d’État.

Les entreprises pourront bénéficier de cette porte d’entrée principale et cela allégera leurs démarches pour accéder aux différents services d’accompagnement et aux financières disponibles.

IQ accentue sa présence dans la région de Chaudière-Appalaches

L’ajout des équipes régionales du MEI à celles d’IQ permettra de bonifier l’offre de services pour les entrepreneurs et dirigeants d’entreprises qui cherchent des services d’accompagnement et des solutions de financement adapté ou des investissements, pour soutenir le développement de leur entreprise, qu’elle soit petite ou grande, une coopérative ou une entreprise d’économie sociale.

Aux équipes d’IQ déjà présentes dans la région de Chaudière-Appalaches, de nouveaux spécialistes et conseillers s’ajoutent pour atteindre un total de 26 personnes dédiées au développement économique régional. Le leadership de ces équipes sera assumé par la Beauceronne Sonya Cliche, directrice régionale principale, Chaudière-Appalaches, aux côtés de Roch Delagrave, directeur régional, Chaudière-Appalaches.

Ces équipes seront basées au 11535, 1re Avenue, à Saint-Georges, au 1055, boulevard Vachon Nord, à Sainte-Marie, au 116, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, à Montmagny, et au 1195, avenue Lavigerie, à Québec.

Cette réunion des bureaux régionaux résulte du mandat élargi que le gouvernement du Québec a confié à Investissement Québec. Dans la foulée, l’organisation s’est dotée d’une nouvelle image de marque, plus audacieuse. Cette nouvelle image de marque prend vie aujourd’hui dans la région par la création d’Investissement Québec Chaudière-Appalaches.

