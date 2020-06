L’intérêt d’avoir un système d’alarme résidentiel ou commercial

Pour notre sécurité et celle de nos biens, aucun effort n’est superflu. Quand on sait que les cambriolages sont monnaie courante et que nul n’est à l’abri, il importe en effet de prendre les dispositions qu’il faut en amont pour éviter leur survenue. Que ce soit pour notre maison ou pour notre entreprise, un système d’alarme résidentiel, ou un système d’alarme commercial est une très bonne manière de prévenir de potentiels cambriolages. Avec l’évolution de la technologie, on peut avoir plusieurs alternatives en la matière, selon les besoins et les préférences de chacun. Découvrons ensemble à travers cet article l’intérêt d’investir dans un système d’alarme résidentiel ou commercial.

La protection de votre maison et de votre entreprise

Un système d’alarme est très efficace en matière de protection cambriolage pour votre maison ou votre entreprise. C’est un dispositif qui permet de décourager déjà de potentiels cambrioleurs, mais aussi d’alerter quand ces derniers font une intrusion dans votre domicile ou votre commerce. Une gamme variée d’alarmes résidentielles est disponible pour tous les besoins des ménages. Et les commerces également peuvent compter avec différentes alarmes commerciales au choix.

Un système d’alarme résidentiel

Le premier avantage d’avoir un système d’alarme est cette sensation d’être en sécurité qu’elle vous offre. Vous pourrez dormir tranquille et ne pas vous inquiéter pour votre sécurité, ni pour celles de vos proches ou de vos biens à l’intérieur de votre domicile. Ensuite, vous bénéficiez d’une protection contre les tentatives d’effraction dans votre maison. Une alerte se déclenche pour vous avertir et fait automatiquement fuir le cambrioleur. De plus, une surveillance par caméra est également possible depuis votre téléphone. En matière de système d’alarme résidentiel, on peut avoir plusieurs options.

Si votre maison est en construction, une alarme filaire serait une bonne option à intégrer déjà dans votre budget. Des alarmes sans fil sont également disponibles, ainsi que des alarmes hybrides qui combinent les deux options. On retrouve aussi des alarmes résidentielles connectées, qui constituent des versions plus sophistiquées. Le tout est fait dans une optique de rendre l’installation plus pratique et adaptée à votre cas et de fournir toutes les fonctionnalités dont a besoin le client pour la sécurité dans sa résidence.

Un système d’alarme commercial

Il n’y pas que votre maison qui ait besoin d’une protection vol. Les entreprises à Montréal représentent aussi une cible pour les cambrioleurs. Se doter d’un système d’alarme commercial est une mesure nécessaire pour chaque propriétaire d’entreprise afin de garantir la sécurité de son commerce. Un cambriolage n’est pas un événement anodin. A part la grosse perte financière que cela peut représenter pour l’entreprise, cela vous laisse dans un état de traumatisme sérieux dû aux conséquences auxquelles il faudra faire face.

Installer un système d’alarme commercial, c’est opter pour la protection des biens, mais aussi la protection des personnes qui travaillent sur place. La présence de caméras de surveillance dans la boutique est un bon moyen pour décourager de potentiels voleurs. Car un braquage en pleine journée, des vols à l’étagère etc. ne sont pas du reste dans ce contexte. Faites le choix en fonction du type de commerce que vous avez. On peut retrouver diverses alternatives comme les systèmes d’alarme antivol, des systèmes intégrés avec la surveillance par caméra, des systèmes d’alarmes sans fil, etc. Un contrôle d’accès peut être aussi installé en fonction de l’entreprise.

Ces fonctionnalités des systèmes alarmes qu’on ignore

Bien souvent lorsqu’on pense aux alarmes résidentielles, on pense seulement aux cambriolages. Il en est de même pour les alarmes commerciales. On ignore qu’en réalité, elles peuvent avoir plusieurs autres fonctionnalités qui sont toutes aussi importantes et intéressantes.

Les systèmes d’alarme servent également dans la détection de fumée. Les risques d’incendie font donc partie des fonctionnalités des alarmes. On cite également entre autres la prévention en matière d’inondation, la possibilité d’avoir des informations sur les entrées et sorties dans votre maison, le contrôle du chauffage, des réglages sur la lumière etc. Une fuite de gaz comme le monoxyde de carbone, très dangereux et même mortel, est également détectable par un système d’alarme. Et des alertes sont aussi possibles dans le cas des séniors pour une urgence médicale.

Des notifications peuvent vous parvenir par différents moyens comme le sms, ou le mail, ou grâce à une application installée sur votre téléphone. Cela vous permet d’être alerté sur d’éventuelles intrusions dans votre maison, mais aussi sur les autres cas précités.

Prenez des renseignements auprès de professionnels

Malgré le nombre élevé de cambriolages qu’on enregistre chaque année, l’hésitation dans l’adoption des systèmes d’alarmes n’en est pas moins réduite. Il convient de prévenir plutôt que de se retrouver dans la situation ; les conséquences après coup peuvent être désastreuses selon le cas. Il ne s’agit pas en effet seulement de la protection des biens, mais aussi des vies humaines.

Pensez à vous renseigner auprès de professionnels dans le domaine pour faire un choix avisé parmi les différentes options. Selon la spécificité de votre cas, pour votre domicile ou votre commerce, certaines alarmes seront plus adaptées que d’autres. Prenez le temps de sélectionner la meilleure option selon les fonctionnalités que vous recherchez.

L’investissement pour des alarmes résidentielles ou des alarmes commerciales peut être conséquent, mais les bénéfices sont grands. La sécurité n’a pas de prix. Vous trouverez à Alarme Provinciale plusieurs options de systèmes d’alarmes de qualité. N’hésitez pas à contacter votre assureur pour bénéficier de possibles réductions en raison de l’installation d’un système d’alarme.

Un allié indispensable pour votre sécurité

Les systèmes d’alarmes constituent sans doute des alliés qui permettent de protéger nos maisons et nos entreprises. Leur efficacité n’est plus à démontrer. Lorsque l’alerte retentit et que cet inconnu qui s’apprêtait à s’introduire chez vous détale, on reconnaît en effet l’importance de ces dispositifs apparemment simples, mais efficaces.

On ne peut savoir le nombre de tous ceux qui ont été découragés, dissuadés dans leur projet de cambriolage grâce à la présence du système d’alarme. Mais on peut profiter de la tranquillité qu’offre l’installation des alarmes à la maison ou dans l’entreprise. C’est déjà un gain considérable qu’on peut vivre et expérimenter au quotidien.