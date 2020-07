Québec investira 100 M$ dans un fonds d'aide aux PME

Le gouvernement du Québec va injecter jusqu'à 100 millions de dollars dans un nouveau fonds créé avec la Banque Nationale dédié à la relance économique et la transformation numérique des petites et moyennes entreprises (PME) a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Le Fonds croissance PME Banque Nationale S.E.C. est né d’un partenariat entre le gouvernement du Québec, la Banque Nationale et des investisseurs privés. Doté d’une capitalisation maximale de 200 millions de dollars, le fonds permettra aux propriétaires de PME d’obtenir une offre de financement par des interventions principalement sous la forme de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres.

« Grâce à ce partenariat, elles auront la possibilité de réussir leur transformation numérique et de mener à bien leurs projets de croissance afin de demeurer productives et compétitives dans le nouveau monde qui se dessine, et ce, au bénéfice de notre économie. », soutient Pierre Ftizgibbon par voie de communiqué.

Le Fonds Banque Nationale s'adresse aux PME de tous les secteurs d'activité qui ont atteint divers stades de développement. Il amorcera ses interventions au cours des prochains mois.