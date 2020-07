La CCINB veut un meilleur partage des responsabilités entre citoyens et commerçants

La Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Beauce (CCINB) et la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souhaitent un meilleur partage des responsabilités lié au port du masque obligatoire entre les commerçants et les individus.

Le gouvernement du Québec a annoncé hier qu’à partir du 18 juillet, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics fermés.

Selon Chantal Gravel, présidente de la CCINB, les responsabilités des particuliers et des entreprises liées à cette mesure devraient être plus clairement partagées.

« Bien que nous comprenions la décision, nous craignons néanmoins les possibles conséquences que ces responsabilités auront sur les entreprises. Il serait nécessaire de responsabiliser davantage les individus pour leurs actes, dans le respect des mesures », affirme Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

À ce jour, les sanctions et les amendes annoncées par le gouvernement concernant le port du masque visent principalement les entreprises.

Rappelons que le gouvernement a annoncé que les citoyens qui ne respecteraient pas le port du masque ne seraient pas sanctionnés jusqu'au 1er août, au terme duquel le gouvernement se réserverait le droit d'imposer des sanctions.

La CCINB souhaite que les précisions des modalités entourant les sanctions des individus viennent équilibrer le poids des responsabilités lié au port de masque du masque entre les particuliers et les commerces.

« Nous appréhendons les conséquences que ces nouvelles mesures pourraient avoir sur les entreprises de la Nouvelle-Beauce. Bien évidemment, nous sommes dans un contexte d’efforts collectifs pour éviter la transmission communautaire. Cependant, nous pensons que c’est une responsabilité partagée entre les entreprises, mais également les individus », souligne Nancy Labbé directrice générale de la CCINB.

La Chambre de Commerce soutient que, depuis le début de la crise, les entreprises collaborent et agissent de façon responsable pour respecter les meilleures pratiques sanitaires demandées par la santé publique et que, bon nombre d’entre elles, ont investi considérablement pour obtenir le matériel et les ressources nécessaires pour limiter la contagion.

Tout en admettant le devoir de diligence raisonnable dont doivent faire preuve les entreprises pour créer des environnements sécuritaires pour tous, la CCINB souligne qu’il est important de prendre conscience qu’il y aura des personnes qui auront besoin d’être convaincues de la pertinence de cette mesure et que ce n’est pas aux entreprises d’en subir les conséquences.