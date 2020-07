COVID-19: La moitié des entreprises canadiennes n'étaient pas prêtes au télétravail

Un sondage de OVHcloud révèle que La moitié (48 %) des entreprises canadiennes ont affirmé qu'elles n'étaient pas préparées aux changements technologiques engendrés par la COVID-19.

Parmi les personnes interrogées, 48 % estiment qu'elles devront maintenir leurs opérations à distance sur le long terme.

En effet, seulement un tiers des compagnies (32 %) se disent « très confiantes » dans leur capacité à adapter sans entrave leur infrastructure infonuagique aux nouvelles réalités du télétravail. De plus, même si la plupart des organisations (90 %) aimeraient accélérer leurs opérations numériques, seules 32 % d'entre elles pensent être en mesure d'y parvenir.

D'après le sondage, deux tiers (66 %) des entreprises interrogées estiment que l'impact de la COVID-19 sur leur organisation aurait été moins grave si elles avaient eu en place une stratégie numérique plus robuste pour gérer leurs opérations en ligne.

En plus d'exprimer des regrets, les entreprises s'inquiètent également pour l'avenir. En Ontario, 73 % d'entre elles reconnaissent que l'implémentation d'une stratégie numérique aurait permis de minimiser l'impact immédiat de la COVID-19. Un diagnostic qui divise au Québec, puisque partagé par seulement 53% des organisations interrogées.

Sur le plan opérationnel, seule une entreprise sur trois (33 %) estime son fournisseur de services infonuagiques prêt à l'aider à supporter la migration vers le télétravail. Pour les organisations de moins de 100 employés, 23 % doutent que leur équipe informatique ait l'expérience nécessaire pour gérer ou utiliser des services infonuagiques. Quatre compagnies sur dix (40 %) craignent également de ne pas disposer des infrastructures et ressources nécessaires pour gérer des opérations infonuagiques hybrides ou « multi-cloud » et accélérer leur stratégie numérique (38 %).

Dans la perspective de mettre à niveau leurs infrastructures infonuagiques pour répondre à cette nouvelle réalité numérique, les entreprises estiment que leurs plus grands défis sont les coûts (37 %) et les risques liés à la cybersécurité et la protection de données (44 %). Au total, 58 % se disent préoccupées par la sécurité au moment d'engager des stratégies numériques plus robustes.

Le contrôle et la localisation des données sont donc au cœur des préoccupations des Canadiens. Ainsi, seulement 32 % des répondants se sont dits très confiants dans la capacité de leur fournisseur de services infonuagiques à protéger la souveraineté des données de leur organisation.