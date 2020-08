Le Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges vous fait voyager autrement

Le Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges fera la diffusion de plusieurs films des Aventuriers Voyageurs pendant le mois d’août.

Pour l’occasion, les films annulés ce printemps en raison de la COVID19 seront présentés, de même que quelques autres films en bonus.

Quatre films sont au programme, mettant de l’avant différentes destinations: Laos & Cambodge, Shangai et trois provinces, l’Inde du Nord et Tour du monde avec les blogueurs Nomade Amoureux.

Depuis 2008, l’entreprise Les Aventuriers Voyageurs présente des films de voyage dans plus de 60 cinémas et salles de spectacles, de même que dans les bibliothèques et résidences pour retraités.

Pour assister à ces films et connaître l’horaire, visitez le site web du Cinéma Centre-Ville ou celui des Aventuriers Voyageurs.

Rappelons, que la majorité des cinémas n'ont présentement pas de nouveautés à l'affiche en raison d'un ralentissement important dans le monde cinématographique dû à la pandémie de COVID-19.

Le Cinéma Centre-Ville a rouvert le 3 juillet.