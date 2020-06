Les cinéphiles pourront retourner au Cinéma Centre-Ville

Les cinémas avaient fermé leurs portes au tout début de la pandémie au mois de mars. Ils ont eu finalement l’autorisation d’accueillir à nouveau les cinéphiles. D’ailleurs, le Cinéma Centre-Ville Saint-Georges fera ses premières projections à partir du 3 juillet.

En mai, EnBeauce.com avait discuté avec le propriétaire Stéphane Morin qui avait expliqué que les cinémas avaient envie d’ouvrir en juin, mais qu’ils allaient respecter les règles de la Santé publique. M. Morin explique que les clients devront bien entendu respecter la distanciation de deux mètres, qu’il y aura un minimum de deux bancs entre les personnes qui ne sont pas d’une même adresse. Les employés porteront des masques avec des visières et les procédures de nettoyage seront encore plus rigoureuses et seront faites régulièrement.

Moins de monde dans les salles

Pendant un moment, les cinémas avaient eu le droit à 50 % de la capacité d’accueil dans les salles. Maintenant, peu importe le nombre de places, ils devront se contenter d’un maximum de 50 personnes selon les règlements du gouvernement.

« Nos salles sont toutes différentes. Notre plus grande à 187 places et notre plus petite c’est 78 places. On va avoir 4 salles qui vont pouvoir accueillir 50 personnes et puis on en a deux qu’on va mettre plus à 40 », mentionne M.Morin.

Heures d’ouverture

Le propriétaire du Cinéma Centre-Ville a l’intention de maintenir les mêmes heures d’ouverture qu’avant. Il se pourrait même que selon l’achalandage le nombre de représentations augmente. Pour le moment, il y a deux projections par jour.

Les films à l’affiche

Le milieu du cinéma a été dans l’obligation de cesser ses tournages ce qui explique que la majorité des cinémas n’auront aucune nouveauté à l’affiche. À Saint-Georges, ce seront les films qui tournaient toujours avant le 15 mars en plus de ceux qui n’ont pu être présentés dans les derniers mois.

La chasse ;

14 jours 12 nuits ;

Mafia inc. ;

L’homme invisible ;

Mon espion ;

Bloodshot.

