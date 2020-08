Alexandre Toulouse devient président de la Chambre de commerce de Saint-Georges

Alexandre Toulouse a été élu à la présidence de la Chambre de commerce de Saint-Georges lors de l'Assemble générale annuelle de l'organisme qui s'est tenue mardi de manière virtuelle en visioconférence.

Cet hommes d'affaires, propriétaire des entreprises Agence la boîte et ANA Alternative Adaptée, succède à Olivier Morin.

Lors de cette réunion virtuelle, une vingtaine de membres se sont joints au conseil d’administration de la Chambre pour échanger sur les nombreuses réalisations de la dernière année avec l’équipe et le CA.

Malgré la pandémie de la COVID-19, la CCSG a réussi à maintenir d’excellents résultats que ce soit en ce qui concerne ses finances, qui affichent un excédant de 63 463 $ à la fin de son année financière en date du 31 mai 2020, ou de ses activités.

En effet, le rapport annuel de la CCSG fait état d'un nombre record de nouvelles activités ciblées et d’envergure (Challenge DEKHockey de l’Aile jeunesse, journée de conférence « Quand la santé et les affaires se rencontrent », première édition de l’activité « Un emploi en sol québécois ») alors que celles de renom, comme sa Classique de golf, ses matins-formations et ses dîners-conférences, ont également su capter l’intérêt des membres.

Le regroupement de gens d'affaires est également fier du succès du programme de formation proposé à ses membres en collaboration avec l’Institut de Leadership et qui se déroulera à l’automne 2020.

Report des activités

Certaines activités ont néanmoins dû être reportées en raison de la pandémie de la COVID-19. Le Gala de l’entreprise beauceronne aura lieu le 1er mai 2021.

Une nouvelle journée-conférence, « Quand les affaires et le marketing se rencontrent », a également dû être reportée à la prochaine saison ainsi que plusieurs matins-formations et dîners-conférences.

« Nous avons vraiment redoublé d’efforts pour offrir des activités et informer nos membres par l’entremise d’outils de télécommunication durant cette pandémie. Je voudrais également souligner la résilience de nos entrepreneurs ainsi que la solidarité qui a envahi notre région. La promotion de l’achat local demeurera au cœur de nos priorités pour la saison 2020-2021, il est donc très important d’acheter local et d’encourager les entreprises d’ici! » a précisé Annie Gilbert, directrice générale de la CCSG.

Unis pour traverser la crise

Lors de cette rencontre, le président de la CCSG, Olivier Morin, a souligné les nouveaux défis que la Chambre a dû relever pour traverser cette période exceptionnelle. « La pandémie COVID-19 nous a forcés à réagir rapidement. Nous avons répondu avec notre initiative “Achetons Beauceron”, une campagne de promotion d’achat local ainsi qu’une plateforme Web affichant les entreprises d’ici, avec une page d’informations pertinentes et utiles sur la crise économique amenée par la COVID-19, avec un nouveau modèle de diffusions Web et des événements réalisés par vidéoconférence. »

Le nouveau président Toulouse sera appuyé au conseil d'administration par Sabrina Lepage (1re vice-présidente), Pascal Vallée (2e vice-président), Sébastien Boily (trésorier), Bianca Dupuis (secrétaire) et du président ex officio Olivier Morin, ainsi que des administrateurs Alexandre Hamann, Stéphanie Marquis, Rock Lessard, Olivier Bégin-Cyr, Dany Plante, Karine Couture, Julie Roy, Kevin Grondin et Samuel Pépin.