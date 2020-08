Québec accorde 546 000 $ à Radio Bellechasse-Etchemins pour ses futurs locaux

Le gouvernement du Québec vient d'accorder 546 000 $ à Radio Bellechasse-Etchemins, mieux connu sous le nom de Passion-FM, pour ses futurs locaux.

Forcée de quitter ses espaces actuels, la station doit être relocalisée pour assurer la continuité des activités. Le nouvel emplacement de la station sera plus visible et plus grand, et il offrira des aménagements répondant aux standards du milieu.

Passion FM a fait l’acquisition d’un terrain sur la route 277 à Lac-Etchemin pour un projet de 900 000 $ qui comprend, notamment, l’achat de nouveaux équipements.

Les deux MRC, des Etchemins et de Bellechasse, verseront respectivement 75 000 $ et 50 000 $.

L'aide financière de Québec est allouée dans le cadre du programme Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications et permettra de couvrir une partie des frais liés à la réalisation du projet de relocalisation.

« Les médias communautaires jouent un rôle primordial dans les régions, tant pour l'économie locale que sociale, et portent la voix des citoyens en étant bien ancrés dans leurs collectivités », a indiqué Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, par voie de communiqué de presse.