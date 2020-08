Plus de 143 000 $ pour une symbiose industrielle dans les MRC de Bellechasse et des Etchemins

Québec vient d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 143 104 $ à la MRC de Bellechasse pour la création d'une symbiose industrielle dans les MRC de Bellechasse et des Etchemins.

Cette initiative se traduira par la mise en place d'un réseau favorisant les échanges d'énergie, de ressources et de matières résiduelles entre les acteurs des deux MRC.

Ce soutien, accordé dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR), permettra la mise en place d'un service-conseil personnalisé offert aux industries, aux commerces et aux institutions des deux territoires. Ces entreprises pourront mieux utiliser les ressources existantes sur le territoire et ainsi, encourager les stratégies de réutilisation, de recyclage et de revalorisation des matières résiduelles.

Le projet représente des investissements totaux de plus de 179 124 $ et répond à l'une des priorités régionales visant à favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles.

« La matière résiduelle d'une entreprise deviendra la matière première d'une autre et ainsi, les entreprises partenaires deviendront plus écoresponsables et compétitives. C'est notamment grâce à des projets d'économie circulaire du genre que nous pouvons contribuer à rendre nos régions encore plus attrayantes pour les citoyennes, les citoyens et les industries », a indiqué Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui a fait l'annonce de l'octroi.

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants qui contribuent à maximiser le développement des communautés.