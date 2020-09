Desjardins Beauce-Centre retournera 817 800 $ en ristournes

Suite à une période de votation réglementaire, qui a pris fin le 8 septembre, plus de 817 800 $ seront retournés aux membres de la Caisse Desjardins Beauce-Centre et à la collectivité, sous forme de ristournes individuelles et collectives.

En effet, le 1er septembre, la Caisse a tenu sa première assemblée générale extraordinaire (AGE) en mode virtuel afin que les membres puissent exercer leur droit de vote sur le projet de partage des excédents recommandé par le conseil d’administration.

C’est grâce à sa solide performance que la coopérative de services financiers peut poursuivre sa mission et son engagement.

« Nous procéderons cet automne au versement de ristournes totalisant 717 800 $ dans les comptes des membres et au dépôt de 100 000 $ dans notre Fonds d’aide au développement du milieu. La Caisse sera ainsi en mesure d’appuyer des projets porteurs dans la communauté. », a mentionné Ludovic Lessard, président de la Caisse.

Rappelons qu’au printemps dernier, l’assemblée générale annuelle de la Caisse a dû être reportée dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Après une mobilisation exceptionnelle des équipes du Mouvement Desjardins, ce sont finalement plus de 200 caisses qui vont tenir une AGE virtuelle entre le 16 août et le 17 septembre afin de permettre le versement des ristournes qui s’élèvent à plus de 317 M$.

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp.

Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne.

Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.