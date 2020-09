Internet haute vitesse en route pour la MRC des Etchemins

Des services d'Internet haute vitesse seront rendus disponibles à plus de 3700 foyers et entreprises dans plusieurs MRC du Québec, dont celle des Etchemins, a annoncé aujourd'hui Cogeco, qui investit plus de 3,2 millions $ pour connecter davantage de Québécois.

Les résidents et entreprises des municipalités de Lac-Etchemin (1100 foyers et entreprises) et de Sainte-Justine (700 foyers et entreprises) bénéficieront prochainement d'une modernisation de réseau qui offrira un accès à toute la gamme de services de Cogeco, y compris les services de télévision et d'Internet haute vitesse les plus flexibles avec des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 1GB et une capacité de transfert de données illimitée sur la plupart des forfaits.

Cette annonce s'effectue dans le cadre de l'engagement de l'entreprise de télécommunications d'investir plus d'un milliard de dollars, sur une période de quatre ans, dans l'exploitation et l'expansion de son réseau avancé de fibre coaxial à large bande.

Depuis 1972, Cogeco investit massivement dans son réseau de fibre coaxial à large bande qui s'étend aujourd'hui de Gaspé, à Windsor, en Ontario, et qui dessert plus de 427 communautés dans diverses régions, toutes situées en dehors des grands centres urbains. Cet investissement s'ajoute à ceux déjà annoncés au cours des deux dernières semaines, portant le montant total d'investissements récents à 14,7 millions de dollars à travers le Québec et l'Ontario.