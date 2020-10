La CCI de Saint-Joseph inquiète du passage de la MRC Robert-Cliche en zone rouge

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Saint-Joseph-de-Beauce est « déçue » de la décision du gouvernement Legault et de la direction régionale de la santé publique d'inclure la MRC Robert-Cliche dans la zone rouge du système d'alter régional de la COVID-19.

C'est du moins ce qu'a laissé savoir le responsable du dossier COVID-19 au sein du regroupement d'affaires, Frédéric Paré, dans un communiqué de presse émis aujourd'hui dans lequel on indique que déception est « un mot faible » pour exprimer la contrariété du milieu des commerçants.

« En effet, le nombre de cas actifs dans la région est tout à fait anémique : dans les trois dernières semaines, ce chiffre oscille entre 0, 1 et 2. La raison et les statistiques voudraient donc qu'on soit classés dans une zone verte, jaune ou orange, mais, probablement par association, nous avons été classés dans la zone rouge. La CCI était déjà inquiétée d'un classement en zone orange, alors qu'il n'y avait qu'un ou aucun cas actif dans Robert-Cliche, mais elle n'avait pas agi à ce moment, puisque qu'aucun commerce joselois n'était fermé par les mesures gouvernementales. La classification dans la zone rouge amène évidemment des fermetures de bars et de salles à manger de restaurants », peut-on lire dans le communiqué

Le porte-parole de l''organisme de gens d'affaires poursuit que « le gouvernement aurait pu lancer un message fort à la population en mettant en place des mesures strictes à la maison et en mentionnant plutôt que, si l'on veut rencontrer ses amis, on devrait le faire dans les restaurants où le port du masque, panneaux de polymère, et aussi la distanciation sociale sont beaucoup plus respectés. Malheureusement, le gouvernement y est plutôt allé d'un désaveu complet envers ses commerçants et les investissements qu'ils ont fait pour plutôt mettre en péril leur santé financière alors que très peu, voire aucune éclosion, ne provient de restaurants. Le gouvernement peut certes tenter de se justifier avec un programme d'aide aux restaurateurs et aux bars, mais le programme annoncé est insuffisant, il ne s'agit que de la poudre aux yeux, et ça n'explique pas I'inclusion inutile de notre MRC en zone rouge. »

« La Chambre de commerce et d'industrie s'est beaucoup inquiétée de la santé de la Direction Régionale de la santé publique ainsi que les membres influents du gouvernement Legault, mais, après vérification, le ridicule ne tue pas. Le gouvernement Legault se doit de revenir sur sa position de fermer les restaurants et les bars de la MRC Robert-Cliche. Si le motif en est un géographique, sachez que la MRC des Etchemins, située du côté Est de la MRC Robert-Cliche, fut épargnée de la zone rouge et de ses implications sauvages auprès de nos commerçants. Nous osons espérer que le bon sens prendra le dessus », conclut M. Paré.