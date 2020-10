Une première concession « Maison d’Herbes » en Beauce

L'entreprise La Feuille Verte vient d'annoncer l’ouverture prochaine d’une concession Maison d’Herbes à Saint-Georges-de-Beauce en partenariat avec l’entrepreneur Éric Poulin.

La Maison d’Herbes met en marché des produits à base de chanvre québécois.

Outre les produits de santé naturels fabriqués à partir de la plante mythique du chanvre, on retrouvera dans le nouveau commerce de Saint-Georges une collection de thés et de tisanes, des boissons santé, des produits pour les athlètes, des produits pour le corps, des vêtements de chanvre et même des gourmandises nutritives pour les animaux de compagnie.

« Malgré la pandémie, je note que les ventes sont à la hausse à la Maison d’Herbes, que ce soit en ligne ou en boutique. Les produits à base de chanvre s’inscrivent dans l’air du temps: produits québécois, naturels et bienveillants », a déclaré par voie de communiqué de presse le pdg de La Feuille Verte, Dany Lefebvre, tout enthousiaste à l’idée de voir l'entrepreneur Éric Poulin ouvrir son commerce le 17 octobre.

Fondée en 2004, La Feuille Verte est une entreprise québécoise qui œuvre dans le domaine du chanvre établie à Saint-Cyrille-de-Wendover.