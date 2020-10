C’est le mois des mets pour emporter de la CCINB

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce lance une vague de solidarité afin d’offrir une visibilité supplémentaire à ses membres restaurateurs et traiteurs en lançant Le mois du takeout et de la livraison de la CCINB, du 6 octobre au 6 novembre.

« L’objectif derrière cette idée est de créer une vague de popularité pour les restaurants et traiteurs membres de la Chambre qui ont vu leurs revenus diminuer et qui doivent se réinventer continuellement depuis le début de la crise. » a déclaré Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

La CCINB en a également profité pour annoncer l’organisation d’un Marché de Noël, qui se tiendra le 28 et 29 novembre prochain dans le stationnement du IGA Veilleux et fils. Le tout sera organisé dans le respect des normes sanitaires. 10 exposants membres de la Chambre s’y retrouveront afin de vendre des idées cadeaux pour la venue des Fêtes.

Les Galeries de la Chaudière organiseront également un Marché de Noël intérieur la fin de semaine suivante soit le 5 décembre.