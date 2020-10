Un Beauceron révolutionne la fondue

Dany Bernard, jeune concepteur beauceron, a révolutionné la façon de manger la fondue avec le Fondussimo, une innovation culinaire.

Cet appareil est constitué d'un poêlon électrique où l'on met le bouillon ainsi que des paniers amovibles à plonger dedans.



C’est suite à plusieurs mois de recherches et de développement, à l’obtention d’un brevet et à plus de 150 000 $ investis que Dany Bernard, concepteur de profession, est en mesure de commercialiser son projet à grande échelle.

Les marchés du Québec, du Canada, des États-Unis et de la France sont dans la mire du fondateur de la marque.



« Nous avons d’abord testé le marché québécois pendant quelques mois avec une première version du produit que nous avons par la suite améliorée en nous basant sur les commentaires reçus », a expliqué le concepteur originaire de Saint-Georges. « Nos 10 000 premières unités se sont envolées en un rien de temps. La réaction des gens fut au-delà de nos espérances, le concept les emballe vraiment! »



Fini les fourchettes emmêlées et les aliments échappés qui se promènent dans le bouillon, le Fondussimo règle d’un seul coup tous les irritants rencontrés avec la fondue traditionnelle.

Le Fondussimo revisite également la façon de manger de la fondue en permettant de cuire une grande variété d'ingrédients non traditionnels comme des moules, des ramens, des rondelles de maïs ou du fromage en grain, en plus de ceux que l’on connaît déjà.