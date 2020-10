François Lehouillier de la CCINB, finaliste à titre de bénévole de l’année

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a annoncé la nomination à titre de bénévole de l’année de François Lehouillier de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB).

Cette année encore, ce concours met à l’honneur le travail et le dynamisme des chambres de commerce sur l’ensemble du Québec.

François Lehouillier est membre du conseil d'administration de la CCINB depuis 2011, il en fut le président de 2015 à 2020.

Il s’est également grandement impliqué auprès de l’Alliance des Chambres de Commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA), au sein de laquelle il a également occupé le poste de président.

La CCINB est devenue depuis le début de son mandat à titre de président, une organisation reconnue, respectée et un incontournable pour le développement économique.

« On s’implique dans une Chambre de commerce par amour pour notre Région. La valeur d’une Chambre de commerce et des entrepreneurs, c’est inestimable. À la CCINB j’ai eu la chance de côtoyer une équipe aux multiples talents qui m’a fait grandir, je veux remercier les membres, le Conseil d’administration et l’équipe permanente pour ces quelques années qui ont passé si vite. Lorsqu’on choisit une cause, sans le savoir, on s’engage à vivre des défis. S’impliquer, c’est apprendre à se connaître soi-même », de mentionner François Lehouillier.

« François n'hésite jamais à mettre du temps afin d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Il est calme, à l'écoute des autres et de leurs besoins. C'est une personne rassembleuse, il aime la vie et avoir du plaisir dans tout ce qu'il fait, c'est une des raisons pour lesquelles les gens aiment collaborer avec lui. Il mérite amplement de gagner ce prix » de mentionner Nancy Labbé directrice générale de la CCINB.

Présidé par Alexis Gerbeau, le jury du concours est composé d’anciens directeurs généraux de chambres de commerce.

Le Gala des chambres de commerce célèbre le savoir-faire des administrateurs et de leurs équipes sur l’ensemble des régions du Québec et sera présenté par le Régime d’assurance collective des chambres de commerce (RACCC) le 18 novembre prochain de façon virtuelle.

Les prix visent à reconnaître les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l’année précédente.