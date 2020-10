Des gyms de la Beauce se dissocient du mouvement protestataire des salles de sport

Des gyms beaucerons qui avaient affirmé leur affiliation au mouvement de protestation des salles de sport lundi, vont finalement faire marche arrière, a appris EnBeauce.com.

Selon Jean-Guy Talbot, propriétaire du Cardio Gym à Saint-Georges, la révélation que l'un des porte-parole du mouvement soit un membre des Hells Angels a freiné l'élan de bien des propriétaires de gym.

En effet, hier, Le Journal de Montréal et La Presse révélaient que Christian Ménard, vice-président aux opérations du Pro Gym de Montréal et représentant principal du mouvement dans la métropole, était également membre actif des Hells Angels.

« On ne va pas être associé à ça. Cela fait trop d'années qu'on travaille fort », explique le propriétaire du Cardio Gym de Saint-Georges.

M. Talbot nous a indiqué avoir communiqué avec plusieurs propriétaires de gyms de la région à propos de cette nouvelle ce matin. Selon lui, plusieurs d'entre eux, qui étaient toujours hésitants à s'associer au mouvement hier, ont répondu par la négative lorsqu'ils ont su l'affiliation de Christian Ménard aux Hells Angels.

Celui-ci indique qu'Arsène Lagrange, le propriétaire du Gym Élite Coach à Sainte-Marie, qui était présent lors d'une conférence de presse à Québec hier pour représenter le mouvement, se dissocie également de la coalition à lumière de ces nouveaux faits.

« On voulait surtout lancer des pourparlers avec le gouvernement », précise Jean-Guy Talbot.

Aux dires de celui-ci, Mathieu Lacroix, propriétaire du Gym de l'Ouest, qui avait également déclaré adhérer au regroupement des gyms protestataires hier, serait dorénavant en réflexion par rapport à son affiliation.

Cardio Gym et Gym Élite Coach respecteront donc les mesures que le premier ministre Legault a annoncées lundi soir et n'ouvriront pas leurs établissements jeudi.

« On va se plier aux normes du gouvernement et on va attendre. On va prier pour que ça aille mieux d'ici un mois », conclut Jean-Guy Talbot.

Ce dernier indiquait que ce n'était pas seulement les propriétaires les salles en sport en Beauce qui se désistaient, mais que plusieurs autres entrepreneurs de la province avaient également changé leur fusil d'épaule suite aux révélations entourant Christian Ménard et à la réponse ferme de François Legault hier soir.