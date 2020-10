Un investissement commercial de 2,5 M $ à Frampton

La municipalité de Frampton pourra compter dès le printemps prochain sur un tout nouvel édifice commercial qui réunira sous un même toit quatre bannières de services, représentant un investissement de 2,5 M$.

Bien que le chantier de construction ait débuté il y a quelques semaines, ce n'est que ce matin que le maire, Jacques Soucy, et le président du Comité de développement de Frampton, Donald Doyon, en ont fait l'annonce officielle aux représentants de la presse régionale.

Ce projet, qui est l’aboutissement de nombreuses démarches amorcées il y a plus de deux ans par le Comité de développement, comptera une quincaillerie de la bannière RONA, une station-service Harnois ainsi qu’un dépanneur PROXI, le tout opéré par les propriétaires, de la Quincaillerie Poulin, Lussier et filles, Isabelle Poulin et Maxime Lussier. Une pharmacie PROXIM, propriété de Marie Brousseau et de Mathieu Coulombe, viendra compléter l’offre de services.

« Aujourd'hui est une grande occasion. C'est vraiment un grand projet dont nous sommes très fiers «, a dit en substance Donald Doyon lors de la conférence de presse virtuelle. « Nous espérons ainsi garder nos gens chez-nous afin qu'il puissent consommer localement », a indiqué pour sa part le maire de Frampton.

La municipalité avait acquis, voilà deux ans, les terrains du 155, rue Principale, juste en face de l'église. Les bâtiments à cet endroit ont été démolis et l'administration municipale a cédé l'espace au Comité de développement. Celui-ci est propriétaire foncier des terrains et de l'édifice en construction alors que les commerçants installés seront les opérateurs-proriétaires des bannières. Une douzaine d’emplois seront ainsi créés.

Ce projet arrive à point puisque Frampton connaît depuis quelques années une « certaine effervescence » quant à son développement, selon Donald Doyon et qu’il était devenu impératif d’offrir plus de services commerciaux.

Le maire Soucy a rappelé que plus de 300 000 personnes se rendent à Frampton annuellement pour visiter des installations comme le Miller Zoo et Frampton Brasse, prendre part à des repas à la Cabane à Pierre ou encore jouer au Club de golf Dorchester.





