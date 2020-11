Louis-David Bourque est nommé chef de la direction chez Altrum

Louis-David Bourque vient d'être nommé nouveau chef de la direction du groupe Altrum, une entreprise qui développe des produits de reconnaissance et fabrique des trophées haut de gamme, dont le siège social se trouve à Saint-Martin en Beauce.

Détenteur d'un baccalauréat des HEC Montréal et d'un MBA de l’Université McGill, il a été directeur général au sein de l'organisation pendant 12 ans.

« Louis-David a fait ses preuves à maintes reprises chez Altrum et je suis confiant qu’il a ce qu’il faut pour diriger l’équipe vers la réussite de nos objectifs à long terme », a indiqué Bernard Bolduc, qui a occupé le même poste de chef de la direction pendant plus de 30 ans et qui aura dorénavant le rôle de président exécutif du conseil d’administration.

Outre le siège social, Saint-Martin abrite aussi la plus grande usine de fabrication du groupe, des installations qui sont justement en train d'être refaites entièrement à neuf.

Les autres bureaux sont à New-York et Londres alors qu'Altrum compte une deuxième usine en Chine.

Fondée en 1957, l'entreprise a trois lignes d’affaires adaptées aux secteurs desservis : Altrum Honors, qui est le leader mondial en produits commémoratifs financiers (deal gifts), Altrum Reconnaissance, qui offre des outils et programmes de reconnaissance au travail qui stimulent la mobilisation et l’engagement des employés, et Altrum Awards, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de trophées haut de gamme.