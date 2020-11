Lancement du Blitz Avent Noël de la CCINB

La Chambre des Commerces et de l'Industrie de la Nouvelle-Beauce (CCINB) propose un nouveau défi à la population de la MRC de la Nouvelle-Beauce par le lancement dès aujourd'hui du Blitz Avent Noël.

Dans le but d'inciter tous les résidents de la MRC à effectuer l'ensemble de leurs achats des fêtes au sein des entreprises locales, l'évènement se tiendra du 9 novembre au 25 décembre 2020.

Ce Blitz est organisé dans le cadre de la campagne d’achat local #onlaici en Nouvelle-Beauce de la CCINB.

« Nous désirons offrir une vitrine supplémentaire aux membres de la CCINB qui ont des idées cadeaux à soumettre et des produits à offrir. Nous désirons aussi sensibiliser la population au fait qu’il est possible d’effectuer tous ses achats chez nous. Plusieurs de nos membres ont subi une fermeture forcée au cours des derniers mois et en sont grandement affectés. Il est important d’investir chez nous, il en va de la santé économique de nos entreprises et du maintien de nos emplois également » a déclaré madame Chantal Gravel, présidente de la CCINB.

Lors de la conférence de presse présentée ce matin, Nancy Labbé, directrice générale a tenu à remercier Luc Provençal pour l'aide de 1 000 $ accordée pour organiser et promouvoir le Blitz Avent Noël.

Site Internet

La Chambre a également annoncé une mise à jour sur son site internet.

En effet, il y a été ajouté un onglet achat local sur lequel il est possible de retrouver la liste des 35 membres participants au Blitz Avent Noël, classés par catégories, avec les liens pour accéder aux commerces en ligne.

Sur les réseaux sociaux

L’équipe de la CCINB effectuera chaque semaine des vidéos humoristiques qui mettront en évidence les idées cadeaux, en mode «on teste les cadeaux», en direct sur Facebook ou LinkedIn.

Qui plus est, la Chambre a aussi lancé une chaîne de solidarité via Facebook où elle invite la population à identifier deux amis qui à leurs tours identifient des commerces chez qui ils auront effectué des achats en n’oubliant pas l’ajout du #membreccinb et #onlaici en Nouvelle-Beauce pour Noël.

Cette chaine de solidarité touche également des entreprises qui pourront identifier un membre participant chez qui ils auront acheté leurs cadeaux de Noël pour leurs employés.

Marché de Noël

Lors de cette conférence, la CCINB a également annoncé un Marché de Noël avec 12 exposants, qui se tiendra le 28 et 29 novembre dans le stationnement du IGA Veilleux et Fils à Sainte-Marie.

Un second marché de Noël aura lieu les 5 et 6 décembre aux Galeries de la Chaudière de Sainte-Marie.

Mois du Takeout

Le mois du Takeout et de la livraison se terminait il y a quelques jours. À cette occasion, la CCINB organisait un concours qui prenait fin le 6 novembre où la population était invitée à voter pour le plat CCINB de son choix.

Le grand gagnant est le Club de motoneige et VTT de Saint-Bernard qui est allé chercher près de 35% des votes pour sa pizza du Club qui s’est vu offrir un certificat honorifique à cet effet.

Pour terminer, Nancy Labbé rappelle l’importance du dynamisme d’une Chambre de commerce et d’industrie pour une région. « Si certains commerçants ont le goût de faire partie du Blitz d’Avent Noël de la Chambre, il n’est pas trop tard, nous vous invitons à devenir membre dès maintenant. Il y a plusieurs avantages à obtenir en retour. On est toujours en mode réaction nous et ce sont les membres qui en bénéficient. »

Le formulaire pour devenir membre est facilement accessible via le site web.