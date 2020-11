Des prix remis à deux employeurs engagés dans la réussite éducative

Après avoir remis un prix de l’employeur engagé dans la réussite éducative dans le cadre de la campagne de sensibilisation « MonChoix/MesÉtudes » à la quincaillerie Canac de Saint Georges, le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud vient d'en remettre deux autres prix à des employeurs de Saint-Georges.

D'abord le Manoir du Quartier qui s’est vu remettre ce prix en raison de son dévouement envers ses employés étudiants pour la grande flexibilité, des horaires axés sur leurs disponibilités en plus de manifester une écoute exemplaire envers eux.

« Nos étudiants d’aujourd’hui seront nos professionnels de demain. Nous sommes fiers de contribuer à la réussite de nos employés », a indiqué Lany Fortin, responsable des ressources humaines dans cet établissement qui accueille des personnes âgées.

De leur côté, les épiceries IGA Rodrigue et filles ainsi qu'IGA familles Rodrigue et Groleau se démarquent par leur implication et leur leadership en termes de conciliation études-travail. La moitié de leur main-d'œuvre est étudiante et l l’entreprise a à cœur la réussite éducative de ses employés en faisant preuve aussi de flexibilité dans l'organisation du travail.

La propriétaire Anne-Marie Rodrigue mentionne que « pour nous, la solution réside entre autres dans la communication, la transparence et le respect de leurs disponibilités. Voir un jeune se réaliser en entreprise est pour nous un cadeau privilégié.»

Pour sa part, le maire de Saint-Georges, Claude Morin, estime que « plus que jamais, il importe d’encourager nos jeunes à développer leur plein potentiel. Je tiens à saluer les entrepreneurs d’ici qui supportent la réussite éducative auprès de notre relève. C’est ainsi, tous ensemble, un geste à la fois, que nous assurerons le succès économique de notre communauté.»

Rappelons que « MonChoix/MesÉtudes » est une campagne de sensibilisation d’envergure qui mise sur l’importance d’une bonne conciliation études-travail et de la réussite éducative visant autant les jeunes, les parents que les employeurs de la région et qui est supportée par le comité stratégique en réussite éducative en Beauce-Sartigani.

Marilyn Pilotte, intervenante jeunesse, Lany Fortin, responsable des ressources humaines au Manoir du Quartier, Anne Marie-Rodrigue, propriétaire au IGA Rodrigue et filles et IGA familles Rodrigue et Groleau