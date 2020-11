Des couvertures et des tapis tissés avec des rebuts textiles de masque

Le manufacturier de vêtements Attraction, du Lac-Drolet, a lancé une collection de couvertures et de tapis tissés, fabriqués à partir des rebuts textiles générés par la production de masques depuis le début de la pandémie de COVID-19.

« Durant la pandémie, nous avons produit des milliers de masques par jour, puis les commandes ont cessé drastiquement, nous laissant avec des quantités importantes de matières transformées en inventaire. Il était inconcevable pour nous de jeter tout ce tissu. Nous avons donc effectué de nombreux tests pour les revaloriser et avons eu un coup de cœur en voyant les premiers échantillons de tapis et couvertures tissés! » a affirmé Julia Gagnon, copropriétaire et responsable du développement de produits chez Attraction.

Ces tapis et couvertures sont faits à la main par le Cercle de Fermières local sur les fameux métiers à tisser qui ont fait la renommée de ce regroupement qui a comme mission de valoriser et faciliter la préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

« La couverture tissée, aussi appelée catalogne, est l’une des plus anciennes représentantes du développement durable au Québec. Elle permet de revaloriser des tissus pour réaliser une couverture qui traverse les générations et qui tient au chaud. Un très bel héritage! », a ajouté Julia Gagnon.

Retour au travail

À ce jour, Attraction a rappelé au travail, dans le respect des consignes de la santé publique, ses 80 employés de production ainsi que la majorité de son personnel administratif.

« Nous avons été touchés de voir l’engouement avec lequel nos employés sont revenus au travail durant

la pandémie et de constater la fierté qu’ils éprouvaient à contribuer en confectionnant des masques et des blouses de contagion. Nous avons repris depuis quelques mois maintenant nos opérations régulières et espérons que nos projets de revalorisation textile nous permettront de maintenir le regain d’intérêt pour le métier d’opérateurs de machine à coudre et l’industrie du vêtement, observé durant la pandémie » a expliqué Julia Gagnon.

Fondée en 1980, Attraction est une entreprise familiale de Lac-Drolet spécialisée dans la conception, la fabrication et l’identification de vêtements pour les marchés promotionnel, récréotouristique et maintenant consommateur.