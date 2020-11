Le Club Holstein de Beauce remet ses prix annuels en gala virtuel

C'est au cours de la semaine qui vient de passer que le Club Holstein de Beauce a procédé à la remise de ses prix annuels aux producteurs membres qui se sont illustrés.

Et comme pour plusieurs organisations, l'événement s'es tenu de façon virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19. La formule retenue a été celle d'annoncer les récipiendaires en diffusant des capsules vidéo sur la page Facebook de l'organisation pendant plusieurs jours de suite.

Le seul prix qui n'a pas été décerné. d'expliquer le président du Club Holstein de Beauce, Karl Faucher, est celui d'intronisation au Temple de la renommée. « On trouvait ça un peu plate de ne pas être ne mesure de donner ce prix en personne. Alors, on a décidé de ne pas le décerner cette année », a-t-il fait savoir lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Le Ferme Bertrand Boutin et fils de Saint-Georges a obtenu la meilleure MCR de troupeau (Moyenne de la classe de la race) ainsi que la meilleure MCR 4 ans et 6-9 ans.

Pour sa part, la Ferme JMJ de Saints-Anges a décroché quatre distinctions soit les meilleures MCR 1, 2, 3 et 5 ans.

Le prix de la meilleure MCR 10 ans et plus est allé à la Ferme Martin et Renaud Boutin de Saint-Georges alors que c'est la Ferme B. Lehoux et fils, de Saint-Elzéar, qui se distingue avec le meilleur indice de performance de troupeau (IPT).

La meilleure production à vie est revenue aux frères Guillaume et Étienne Lessard de la Ferme Holdream de Saint-Honoré-de-Shenley alors que la Ferme Maroch et fils, de Saint-Éphrem-de-Beauce, a obtenu la première place dans la catégorie de la meilleure augmentation de MCR.

Enfin, la Ferme R. Bernier, de Saint-Sébastien-de-Frontenac, a été couronnée pour la meilleure augmentation de la moyenne de troupeau au niveau de la classification.

Le président Faucher espère que la situation sera revenue à la normale l'an prochain afin d'être en mesure de remettre les prix en mains propres au centre multifonctionnel de Saint-Éphrem-de-Beauce où se tient habituellement le gala.