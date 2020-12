Le Grand Marché de Noël ouvre demain

À compter de demain et pour les deux prochaines fins de semaine, le Grand Marché de Noël ouvrira ses portes au 12120, de la première avenue à Saint-Georges.

L'événement se tiendra dans le respect des mesures d’hygiène demandées par le gouvernement, rappellent les organisateurs que sont la Chambre de commerce de Saint-Georges et le Grand Marché Beauce-Sartigan.

Des bénévoles seront présents sur place pour accueillir et indiquer aux visiteurs le parcours à suivre pour une expérience optimale. Des stations de désinfection seront disponibles à l’entrée et tout au long du parcours. On demande bien sûr aux personnes qui se rendront au marché de porter un couvre-visage, ce qui sera la cas des employés, des bénévoles et des exposants qui seront sur place.

Le Grand Marché de Noël sera en opération les fins de semaine du 5-6 décembre et 12-13 décembre, de midi à 17 h.