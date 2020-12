Avantis Coopérative s’implique dans l’acquisition d’un couvoir

Avantis Coopérative, dont le siège social est situé à Sainte-Marie--Beauce, est impliquée dans les discussions avec Groupe Réal Côté visant à faire l’acquisition de leur couvoir et de leurs fermes de reproduction en Montérégie.

L’implication d’Avantis dans cette transaction, en partenariat avec Sollio Agriculture et des coopératives du réseau de Sollio Groupe Coopératif, permet à l'entreprise d’allonger la chaîne de valeur de sa filière avicole en améliorant son offre de poussins à chair à ses clients tout en demeurant parmi les leaders de l’industrie.

« Ce partenariat coopératif s’inscrit également dans la stratégie de révision du portefeuille d’affaires d’Avantis permettant de maintenir et développer les services offerts dans la région en aviculture tout en générant des retombées positives pour les membres de la coopérative », peut-on lire dans le communiqué de l'annonce.

Le Groupe Réal Côté a été fondé il y a près de 60 ans par la famille Côté. Au cours des six dernières décennies, ils se sont spécialisés dans l’aviculture, avec des opérations intégrées à travers leurs fermes d’élevage de poulettes d’incubation, leurs fermes d’œufs d’incubation, leur couvoir et leurs fermes de poulets à griller. Aujourd’hui, leurs installations, notamment leur couvoir, sont à la fine pointe et un modèle dans l’industrie où le groupe est connu pour la qualité de ses produits.

Le secteur avicole d’Avantis, comprenant des fermes au Québec et au Nouveau-Brunswick ainsi qu’une clientèle dans les deux provinces, est l'un des principaux producteurs et fournisseurs en productions avicoles dans l'Est du Canada.

De même, la coopérative est impliquée dans toutes les grandes sphères de la production avicole, notamment dans l’élevage de poules d'œuf de consommation, de poules de reproduction, de poulet et de dinde.

Possédant également trois meuneries, sa participation dans le projet d’acquisition du couvoir de Groupe Réal Côté fait en sorte qu’Avantis poursuit l’allongement de sa chaîne de valeur dans l’intérêt de ses membres et clients.

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 486 millions de dollars, Avantis Coopérative compte sur 2 550 membres producteurs agricoles ainsi que 12 000 membres entrepreneurs et consommateurs.