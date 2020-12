Une campagne bien « dénudée » pour des commerçants de Lac-Mégantic

Une douzaine de commerçants de Lac-Mégantic ont décidé de faire « tomber la chemise » et de se mettre à nu devant la caméra, dans les règles de la décence, afin d'illustrer la campagne Pour qu’on ne finisse pas tous à poil, achetons local!.

L'idée est venue au photographe Claude Grenier, qui a été Inspiré par une collègue française qui a procédé à une telle démarche. M. Grenier est aussi le propriétaire du Guide de par icitte, une bottin web et papier qui fait la promotion des commerces et entreprises de la région du Granit dont Lac-Mégantic est la ville principale.

« Je voulais apporter une peu de sourires et de bonne humeur aux gens qui en ont bien de besoin ces temps-ci, moi le premier », a indiqué Claude Grenier lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com, lui qui s'est bien sûr prêté à l'exercice.

Lancée à la mi-novembre, la campagne fait de plus en plus parler d'elle à travers le Québec et procure des retombées aux commerçants de la place.

M. Grenier avoue qu'il en bénéficie lui-même puisque la vente de certificats-cadeaux de son commerce de photos, Numéra, est en hausse depuis que la promotion a pris son envol. Il a confirmé aussi que d'autres commerçants ont enregistré des effets positifs.

Et comme disait le prophète Mahomet: « Être nu n'est pas inconvenant ». C'est totalement vrai, au moins dans ce cas-ci!