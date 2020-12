6 méthodes de lavage commercial  

Votre lieu de travail est la première chose que les gens remarquent lorsque ces derniers entrent dans votre établissement. Celui-ci doit être maintenu dans un état de propreté optimal pour éviter de nuire à l’image de marque de votre entreprise.

Des entreprises en entretien ménager commercial offrent des services de nettoyage qui comprennent entre autres le nettoyage général, le nettoyage de routine et le nettoyage interne. Les services de nettoyage utilisent plusieurs méthodes pour entretenir votre bâtiment. Voici quelques-unes d’entre elles.

1. Le « Rotowash »

Cette méthode est utilisée pour nettoyer les escaliers roulants et les tapis. Les brosses rotatives permettent d’enlever convenablement la saleté, la poussière et les autres types de particules sur les moquettes. Elles aspirent ensuite ces particules une fois qu'elles ont été retirées de la surface. Il est également possible d’utiliser une solution de nettoyage pour un entretien plus approfondi.

2. Le nettoyeur à vapeur monté sur camion

Cette méthode sert à nettoyer les meubles et les tapis. Elle utilise des produits chimiques avec de l’eau sous pression pour enlever adéquatement la poussière et la saleté des surfaces. Avant d’utiliser cette méthode, on passe l’aspirateur sur les surfaces pour obtenir un meilleur résultat.

3. Le nettoyage en profondeur

Cette méthode consiste à pulvériser des agents de nettoyage et de conditionnement sur les surfaces. Elle est utilisée sur les tissus et les tapis. On enlève ensuite les résidus à l'aide d’un aspirateur. Cette méthode est particulièrement efficace pour nettoyer les fissures difficiles d’accès.

4. L’encapsulation

Il s’agit d’une méthode de nettoyage à sec. On étale un produit sur le tapis avant de le nettoyer. Le composé se dissout ensuite et absorbe la saleté et la poussière avant de se cristalliser. Cette méthode doit être faite à l’aide d’une machine de contre-rotation. On aspire ensuite le résidu immédiatement après.

5. Le nettoyage à la vapeur

Cette méthode utilise de la vapeur à haute température pour enlever la saleté et la graisse des surfaces. On retire ensuite les résidus à l’aide d’un aspirateur. Ce procédé est très écologique, car il n’utilise aucun produit chimique.

6. Entretien des surfaces en céramique

Cette méthode sert à retirer la saleté et les taches tenaces des surfaces en céramique. Des machines vont assurer le polissage, le lustrage et le récurage des surfaces. Cette méthode comprend un balayage humide, des méthodes de dépoussiérage à la serpillère. L’élimination des taches et l’élimination des poussières sur la surface des tapis à l’aide d’un aspirateur.

Des pratiques de plus en plus écologiques

Le public étant de plus en plus sensibilisé à l'environnement, les entreprises ont apporté des changements à leurs pratiques pour les rendre plus écologiques. Cela se fait entre autres en intégrant des produits qui ne sont pas nocifs pour l’environnement. Ces méthodes garantissent également la sécurité des personnes qui travaillent.