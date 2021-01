Élisa Leblond-Fortin : nouvelle ressource pour le tourisme des Etchemins

La MRC des Etchemins a annoncé la nomination de Élisa Leblond-Fortin au poste d’agente aux communications, au marketing et au tourisme.

Le mandat de cette dernière consistera, entre autres, à participer à la promotion touristique du territoire de la MRC, notamment par la mise en œuvre d’une stratégie de communication et de marketing distinctive.

Auparavant, Élisa Leblond-Fortin a œuvré en communication et au sein de l’industrie touristique beauceronne.

Native de Lac-Etchemin, elle effectue un retour aux sources dans le cadre d’un nouveau défi qui s’amorce aujourd’hui et mettra à profit ses compétences et son leadership dans les domaines du tourisme, des communications et du marketing.