L'entreprise Industries P. F. certifiée « Employeur Remarquable »

L’entreprise de deuxième transformation du bois, Industries P. F., installée à Saint-Martin, vient d'obtenir la certification Employeur Remarquable du Bureau de normalisation du Québec (BNQ) qui évalue la qualité du milieu de travail.

Pour recevoir cette certification, l’entreprise, fondée en 1974, a dû se soumettre à un processus d’évaluation par les employés. Cette évaluation consiste en un sondage en ligne de près de 70 questions regroupées sous 14 thématiques qui mesurent la satisfaction et les attentes des employés notamment sur les conditions de travail, la communication à l’interne, la formation offerte, les perspectives d’avancement ainsi que la réputation de l’employeur.

« Chez Industries P. F., nous avons le souci de mettre l’humain à l'avant plan et de traiter chaque personne équitablement, quelque soit son rôle. Être reconnu “Employeur Remarquable” par nos employés nous rend très fiers. Il est important pour nous de reconnaître et de souligner leur dévouement et leur implication au travail. Nous croyons qu’il est essentiel de favoriser un climat d’entraide et de respect. Cette reconnaissance est une preuve que les membres de notre équipe se sentent bien, qu’ils ont envie de rester et de s’investir pendant de nombreuses années chez P.F. », ont souligné Guy Roy et Daniel Fecteau, dirigeants de l’entreprise, par voie de communiqué de presse.

Par ailleurs, mentionnons que plus de 90 % des employés à temps plein ont complété le sondage.

« Dans un contexte où attirer et retenir la main-d’œuvre est un enjeu important pour le développement d’une entreprise, cette certification vient ainsi renforcer notre notoriété », ont conclu les gestionnaires.