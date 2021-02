Courcelles accueillera le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce

S’il est possible de tenir dans la région le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce, il aura lieu les 11 et 12 septembre prochains dans la municipalité de Courcelles.

L'annonce de ce partenariat vient d'être officialisée par voie de communiqué de presse par le maire de l'endroit, Francis Bélanger, et le président de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, Éric Cliche.

On se souviendra que l’APBB et Courcelles avaient convenu d’une alternance entre l’Exposition forestière et acéricole de Beauce et le Week-End acéricole et forestier de Courcelles, dont la première édition avait eu lieu en 2019. La dernière édition de l’Expo de l’Association, quant à elle, remonte à 2018 à la Polyvalente de Saint-Georges. Cette alternance des événements permettait aux organisateurs de profiter pleinement de la clientèle des visiteurs qui sont essentiellement les mêmes à chaque occasion.

Toutefois, la pandémie de la COVID-19 est venue chambouler tous ces plans, empêchant l’Association de présenter l’Expo à son tour, en 2020. Un report de l’Expo en 2021 avait pour effet de repousser d’un an le Week-End de Courcelles. Devant cette situation, l’APBB et la municipalité ont entrepris une discussion et ont convenu de présenter ensemble, en 2021, le Grand Week-End acéricole et forestier de Beauce, à Courcelles. « Cette mise en commun de nos ressources ne peut qu’avoir un effet bénéfique », soutiennent les deux porte-paroles.

Si jamais la tenue de l’événement en septembre 2021 n’obtient pas l’aval des autorités sanitaires, le Grand Week-End sera tout simplement reporté en 2022, à pareille date. Les deux organisations ont formé un comité organisateur qui travaille déjà à la programmation de l’événement. Les détails seront livrés lors d’une conférence de presse en mars.