MRC des Etchemins : plus de 1,8 M $ aux entreprises et organisations

En 2020, la MRC des Etchemins a soutenu financièrement près de 70 entreprises et organisations de son territoire via des subventions et des prêts totalisant plus de 1 875 000 $.

Ces soutiens ont généré des investissements totaux du milieu de plus de 10 247 000 $ et permis la création et le maintien de 225 emplois sur le territoire.

« Ces investissements effectués dans des secteurs d’activité diversifiés témoignent du dynamisme de nos gens d’affaires et de nos organisations, qui contribuent par leurs projets au rayonnement et à la diversification économique des Etchemins », a déclaré le préfet de la MRC des Etchemins et maire de Saint-Prosper, Richard Couët.

L’équipe de la MRC a effectué de nombreuses interventions visant à épauler les intervenants du milieu grâce à son offre en matière de soutien technique et de conseils stratégiques.

Les soutiens financiers octroyés l’ont été principalement sous forme de subventions non remboursables dans le cadre du Plan de relance économique, de la Politique de soutien aux entreprises, de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, de l’Entente de développement culturel et du Fonds local d’investissement.

Aides financières liées à la COVID-19

Dès le début de la pandémie de COVID-19, la MRC a réagi rapidement afin de répondre aux besoins des entreprises touchées et leur permettre de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités.

L’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAU-PME) fut versée sous forme de prêts à 13 entreprises pour un total de 237 780 $.

Le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) a permis de soutenir cinq entreprises des Etchemins ayant dû cesser en totalité ou en partie leurs activités. Les sommes octroyées sous forme de pardons de prêts (aides financières non remboursables pour les frais fixes admissibles) dans ce volet totalisent un montant de 85 000$.

Un nouvel outil de développement pour les promoteurs

Dans les derniers mois, la MRC des Etchemins a lancé un répertoire des sites industriels/commerciaux disponibles sur le territoire. On y retrouve les terrains, les bâtiments et des locaux à vendre ou à louer, facilitant les recherches promoteurs désirant réaliser des projets de développement.