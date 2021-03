Entretien avec Marc Dutil, l'auteur de « Nos Faux Combats »

Voir la galerie de photos

Le président de Groupe Canam et de l'École d'Entrepreneurship de Beauce, Marc Dutil, a lancé la semaine dernière son premier livre, un essai intitulé « Nos Faux Combats ». EnBeauce.com est allé discuter avec l'homme d'affaires des réflexions qu'il aborde dans son livre.

« Nos Faux Combats » aborde plusieurs enjeux sociaux qui suscitent des passions qui « entrent en collisions »: la gauche et la droite politique, l'économie et l'écologie, la richesse et la précarité, etc. Cela dit, et paradoxalement, son cheval de bataille est celui de la réconciliation.

Malgré ces sujets des plus complexes, Marc Dutil nous invite à y réfléchir en plongeant dans l'essentiel, de façon nuancée, originale et teintée d'anecdotes tantôt comiques, tantôt attendrissantes.

Ses multiples idées abordant le rapport à nos territoires, à nos communautés et à nos racines ne pourraient pas être mieux illustrées que par ses multiples exemples concrets tirés de sa Beauce natale et de son patrimoine familial qui lui est tant liée.

L'homme d'affaires démontre dans cet essai sa maîtrise de la vulgarisation et des images qui parlent, autant par sa plume et que par son crayon, car il est également son propre illustrateur.

Ce petit livre de 150 pages vaut le détour pour les amateurs de politique, d'économie et, pourquoi pas, de philosophie.

