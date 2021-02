Seconde bonification de 500 000$ en aide d’urgence aux entreprises

Une nouvelle bonification de 500 000$ a récemment été accordée à la MRC Robert-Cliche via le Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) et son volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).

Il s’agit d’une seconde bonification, du même montant, accordée en quelques semaines pour répondre directement aux besoins identifiés par le CLD Robert-Cliche dans les entreprises du territoire. En incluant le montant initial de 849 316$, ce sont maintenant plus de 1,8 million $ qui permettent d’aider les entreprises forcées de fermer leurs portes en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19.

« À titre d’ancien membre du conseil d’administration du CLD Robert-Cliche, j’accueille avec enthousiasme cet important rehaussement financier pour la MRC. Ces nouvelles sommes permettront à encore plus de commerces et entreprises de la région d’obtenir un soutien pour le maintien ou la relance des activités », de signaler le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, par voie de communiqué de presse.

Jusqu’à maintenant, 45 entreprises du territoire ont bénéficié d’aide financière pour un montant total de 1 699 500 $.

« L’économie du Québec vit un stress énorme depuis un an. Malgré cela, il faut souligner la capacité d’adaptation et la résilience remarquable de nos commerçants et entrepreneurs. Chaque jour, ils font preuve de ténacité et d’innovation pour garder la tête hors de l’eau. Le CLD Robert-Cliche est fier d’être la courroie de transmission de l’aide gouvernementale et de leur offrir un soutien financier en attendant l’arrivée de jours meilleurs », a pour sa part fait remarquer le président du CLD Robert-Cliche, Serge Jacques, dont l’équipe a été mandatée pour la gestion de ces fonds gouvernementaux.