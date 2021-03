Des nouvelles positives pour les établissements de Résidence le Tremplin

« Bien que la Résidence le Tremplin ait vécu des passages difficiles au cours de la dernière année, on peut dire qu’un vent de changement plus clément souffle sur l’organisation ces derniers mois. »

C'est du moins ce que soutient la directrice générale de l'établissement, Valérie Poulin, dans un communiqué de presse émis aujourd'hui.

Au chapitre des bonnes nouvelles, le dénouement favorable pour les employés qui ont finalement obtenu une partie des demandes effectuées pour l’obtention d’une prime COVID de 4$/heure rétroactive du 13 mars au 31 octobre 2020 afin de bonifier la rémunération actuelle des travailleurs œuvrant dans les OBNL d’habitation. « Bien qu’il sera encore nécessaire de poursuivre les représentations pour obtenir des fonds supplémentaires pour couvrir la période de novembre et les prochains mois, il n’en demeure pas moins que cette reconnaissance est fort appréciée », signale Mmme Poulin

L’organisation a également obtenu un soutien de la Fondation Martin Matte, qui a accepté de contribuer financièrement pour un montant de 4 000$ au projet de réorganisation administrative de la résidence de Saint-Prosper. À cette dernière, s’ajoutera la contribution des députés de Beauce-Sud et de Bellechasse pour un montant de 1 000$ chacun.

La pandémie n’est certes pas terminée, mais le conseil d’administration et la direction sont fiers de pouvoir dire que jusqu’à présent, les deux résidences, ont réussi avec l’aide de leur personnel et des résidents, à contenir une éclosion pour s’en tenir à deux personnes seulement infectées à Saint-Prosper et une note parfaite pour la résidence du Lac-Etchemin.

Rappelons que Résidence le Tremplin est un organisme à but non lucratif détenant deux résidences, Villa Marie-Lessard au Lac-Etchemin, et Coeur Vaillant à Saint-Prosper. Les deux résidences accueillent des personnes vivant avec un handicap physique sévère et persistant.