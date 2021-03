Maximetal et Métal Bernard finalistes aux Mérites STIQ

Deux entreprises de la région sont finalistes dans le cadre du 9e gala Les Mérites STIQ qui aura lieu le 30 mars en format virtuel pour la première fois.

D'abord l'entreprise Maxi Métal, de Saint-Georges, un fournisseur d'équipement pour service de prévention des incendies, qui se retrouve dans la catégorie Progression des résultats du DiagnoSTIQ Podium Transport.

Pour sa part, Métal Bernard est finaliste dans deux catégories: Gestion de la production et Amélioration continue. L'entreprise de Saint-Lambert-de-Lauzon est spécialisée dans la transformation de métal en feuille. Au total, six finalistes proviennent de la région de Chaudière-Appalaches.

Les distinctions seront décernées parmi les entreprises manufacturières participant au programme Podium Transport — qui bénéficie de l’appui financier du ministère de l’Économie et de l’Innovation, et les experts externes qui les ont accompagnées.

Le gala Les Mérites STIQ, qui a lieu tous les deux ans, réunit plus de 150 représentants du milieu des affaires québécois. En plus d’assister à la remise des prix, cet événement permettra aux participants d’entretenir et de développer leur réseau.

Le STIQ est une association multisectorielle d’entreprises québécoises qui a pour mission d’améliorer la compétitivité des chaines d’approvisionnement manufacturières afin de favoriser l’essor de l'économie québécoise.