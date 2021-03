Les spas pourront rouvrir à compter de lundi

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé vendredi par voie de communiqué que les autorités de la santé publique autorisent la réouverture des établissements de spas à compter du 15 mars dans les régions en zone orange.

Pour les régions en zone rouge, la réouverture pourra être faite à partir du 26 mars.

Par ailleurs, les piscines intérieures des établissements hôteliers se trouvant en zone rouge pourront également rouvrir le 26 mars.

« J'invite la clientèle à encourager ces entreprises en allant profiter d'un moment de détente tout en respectant les mesures en place. La collaboration de tous est nécessaire afin d'assurer une relance durable de leurs activités et de celles de l'ensemble de l'industrie touristique », a commenté Caroline Proulx.

Les installations intérieures et extérieures des établissements de spas pourront être accessibles à la clientèle. Les soins personnels et esthétiques continueront d'y être permis.

Autant pour les spas que pour les piscines des établissements hôteliers, le ministère du Tourisme rappelle que des consignes sanitaires strictes devront être respectées, en plus des mesures sanitaires en vigueur selon les paliers d'alerte des régions.

Les entreprises devront continuer de se référer aux consignes sanitaires de leur secteur afin d'adapter leur environnement et leurs façons de faire pour assurer un cadre sain et sécuritaire à leur personnel ainsi qu'à la clientèle. Notamment, le nombre de personnes présentes est déterminé par les gestionnaires de site selon la capacité d'accueil de l'infrastructure et doit permettre l'application stricte des mesures de distanciation et l'absence de contacts entre les personnes qui n'appartiennent pas à la même bulle familiale.

Lieux de culte

Le ministère de la Santé et des Service sociaux a également annoncé cet après-midi des assouplissements pour les lieux de culte en zone rouge. Ces lieux pourront ainsi accueillir un maximum de 25 personnes à compter du 26 mars prochain. La capacité actuelle est de 10 personnes au maximum.

Rappelons que la région de Chaudière-Appalaches est passé en zone orange depuis le 8 mars.