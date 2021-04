Bistro route 66 et La Bleuetière Goulet récompensés pour leur cuisine à l'érable

L'organisme Destination Beauce a dévoilé les restaurants gagnants de la 3e Semaine de l’érable, qui s’est déroulée du 29 mars au 4 avril.

Ainsi, le Bistro route 66 de Saint-Victor a gagné dans la catégorie « Beauceron boutte pour boutte », où le restaurateur doit valoriser au moins trois produits du terroir, en plus d'avoir de l'érable dans son plat.

C'est la blogueuse La P’tite Fourchette qui a noté les trois restaurants de cette catégorie, sur l’harmonie des saveurs, la mise en valeur de l’érable et des produits locaux et l’expérience générale. Le Bistro route 66 s’est vu attribuer une note presque parfaite remportant donc la première place. « Wow! Ce plat était original, recherché et délicieux! Le goût de l'érable était très bien présent. Très belle expérience! Je suis contente d'avoir découvert ce restaurant », de commenter La P’tite Fourchette.

Le Prix Coup de cœur du Public, dont les votes ont été comptabilisés sur le site de Destination Beauce, a été remporté par La Bleuetière Goulet de Saint-Frédéric.

C'est la 2e année consécutive que cette Bleuetière remporte ce prix. Au total, 319 personnes ont voté sur le site de Destination Beauce pour leur assiette favorite et la Bleuetière Goulet a remporté le plus grand nombre de votes avec son combo de Pizza au poulet au gin à l’érable, accompagné d’oignons français et confits d’oignons et bleuets nappés d’une sauce miel, érable et moutarde aux bleuets. Le repas se terminait par un sundae à la tarte au sucre.

« Depuis 3 ans, nous avons vu des restaurateurs repousser leurs limites dans une compétition saine qui met de l’avant les talents d’ici, mais aussi notre or blond ! Cette année, l’événement a revêtu une haute importance pour les restaurateurs suite à l’année qu’on vient de vivre et les Beaucerons ont bien compris ça. On sent la solidarité dans la région envers ce que vivre nos restaurateurs et les gens ont répondus présents! », a exprimé Marie-Émilie Slater, directrice du développement touristique de Destination Beauce.

Campagne promotionnelle

La campagne promotionnelle de la Semaine de l’Érable, d’une valeur de près de 12 000 $ a rallié cinq partenaires en Beauce qui ont participé à la promotion des 10 restaurants et trois cabanes à sucre participantes à l’événement soit la Cabane à Pierre, la Cabane de l’Apprentie sucrière et Allons à la Cabane. Ces dernières ont offert les prix de participations pour le public.



La Semaine de l’Érable a pour objectif de donner le coup d’envoi à la saison des sucres en Beauce et de contribuer à la relance des restaurants.

Malheureusement, la fin de la semaine a été perturbée en raison des nouvelles règles sanitaires dans la région. Les restaurateurs ont une fois de plus démontré leur résilience et savoir-faire en offrant leur menu sucré pour emporter.