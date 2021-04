Internet haute vitesse: tous les foyers devront être obligatoirement desservis

Les 45 M$, annoncés aujourd'hui par Québec et Ottawa, pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 8 000 foyers de Chaudière-Appalaches d'ici septembre 2022, devront permettre de desservir obligatoirement toutes les adresses.

C'est du moins l'assurance donnée par la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Marie-Eve Proulx, lors d'une conférence de presse qui comprenait plusieurs représentants politiques, dont le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député fédéral, Joël Lightbound.

Pour déployer les services Internet haute vitesse en Chaudière-Appalaches, TELUS recevra une somme de 13,3 millions de dollars, en vue de couvrir 2 700 foyers, tandis que Sogetel obtiendra 31,7 millions de dollars afin de brancher 5 400 ménages.

Ces sommes proviennent de l'Opération haute vitesse, une initiative commune des gouvernements du Canada et du Québec, comportant une enveloppe globale de 826,3 millions $, pour assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes avec six des plus grandes compagnies de télécommunications: Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS.

Ce programme est assujetti d'exigences de performance aux fournisseurs, comme celui d'offrir le branchement à tous, a confirmé la ministre.

La nouvelle d'aujourd'hui n'a toutefois pas d'impact sur les annonces antérieures de desserte comme c'est le cas, par exemple, pour les villages de Saint-Frédéric et de Saint-Séverin.

En effet, le gouvernement fédéral avait annoncé en août dernier, en vertu du programme Brancher pour innover, qu'une somme de 1 019 925 $ avait été octroyée à Bell Canada pour la réalisation de trois projets d’installation de fibre optique pour avoir accès à l'Internet haute vitesse, comprenant les deux localités beauceronnes.

Or, Bell Canada entend offrir le service seulement dans le coeur des villages concernés sans desservir les résidents en périphérie dans les rangs, car les contrats ne comportent aucune obligation en ce sens. « Les maires sont très déçus et moi aussi. Il faudra trouver des solutions pour combler les trous [de service] », a déclaré le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui participait aussi à la visioconférence.

L'opération de branchement, rendue publique aujourd'hui, ne comporte rien dans la MRC Robert-Cliche, s'est excusé le député, car des discussions ont toujours cours avec d'autres entreprises de télécommunication, lesquelles devraient aboutir très prochainement.

La ministre Proulx a également confirmé que le gouvernement du Québec regardait la mise en place d'une forme de régie des tarifs, comme pour l'électricité, afin d'uniformiser les prix d'accès Internet pour l'ensemble de la province.

Projets de branchement Beauce-Etchemin

Projets de TELUS :

MRC de Beauce-Sartigan :

● Saint-Côme-Linière

MRC de La Nouvelle-Beauce :

● Frampton

● Saint-Bernard

● Sainte-Marguerite

● Sainte-Marie

● Saint-Isidore

● Saints-Anges

● Vallée-Jonction

Projets de Sogetel :

MRC des Etchemins :

● Lac-Etchemin

● Saint-Benjamin

● Saint-Camille-de-Lellis

● Saint-Cyprien

● Sainte-Aurélie

● Sainte-Justine

● Sainte-Rose-de-Watford

● Sainte-Sabine

● Saint-Louis-de-Gonzague

● Saint-Luc-de-Bellechasse

● Saint-Magloire

● Saint-Prosper

● Saint-Zacharie