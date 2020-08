Internet haute vitesse: Saint-Frédéric et Saint-Séverin bientôt branchés

Les municipalités de Saint-Séverin et Saint-Frédéric auront accès dans un avenir rapproché au service Internet haute vitesse grâce à l'installation d'un réseau de fibre optique.

En effet, le gouvernement fédéral en a fait l'annonce cette semaine alors qu'une somme de 1 019 925 $ a été octroyé à Bell Canada pour la réalisation de trois projets d’installation de fibre optique, qui comprend les deux localités beauceronnes.

Ce montant provient du programme Brancher pour innover qui fait partie de la stratégie canadienne pour la connectivité du gouvernement du Canada pour veiller à ce que toutes les Canadiennes et tous Canadiens aient un accès abordable à Internet haute vitesse, quel que soit l’endroit au pays.

« La crise actuelle a mis en évidence à quel point nous nous dépendons d’Internet haute vitesse, et ce besoin ne fera que s’accentuer. Plus que jamais, les Canadiennes et Canadiens ont besoin d’un accès à Internet haute vitesse fiable et abordable pour travailler et s’instruire à partir de leur domicile, ainsi que pour communiquer avec leurs proches », a indiqué le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, lors de l'annonce.