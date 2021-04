Deux fermes beauceronnes récompensées pour la qualité exceptionnelle de leur lait

La Ferme Martin & Renaud Boutin inc. de Saint-Georges et la Ferme Vicain SENC de Saint-Éphrem-de-Beauce ont été récompensées pour la qualité exceptionnelle de leur lait au niveau provincial du concours Lait'xcellent.

Les trois récipiendaires de l'édition 2020 de Lait’xcellent ont été dévoilés lors de l’assemblée générale annuelle 2021 des Producteurs de lait du Québec.

La Ferme Martin & Renaud Boutin inc.

La Ferme Martin & Renaud Boutin inc. de Saint-Georges remporte l'argent pour une deuxième année consécutive.

Maxime Boutin est l’unique propriétaire de la ferme située à Saint-Georges depuis décembre 2019. Il peut compter sur l’aide de son père Martin, sa mère Solange Labbé et son oncle Renaud au quotidien dans les travaux de la ferme. Son jeune fils Alexis vient lui aussi faire son tour à la ferme.

Depuis 15 ans, la ferme s’est classée 13 fois parmi les 25 entreprises qui obtiennent les meilleurs résultats de qualité au concours Lait’xcellent. Ils ont également reçu huit certificats Très grande distinction et deux Grande distinction. En plus d’être reconnue pour la qualité du lait, la famille a reçu le titre de Maître-éleveur il y a quelques années.

La Ferme Vicain SENC

Pour sa part, la Ferme Vicain SENC de Saint-Éphrem a remporté le bronze.

Vicky Grondin et Alain Couture sont propriétaires de la Ferme Vicain. Ils y élèvent des porcs depuis 20 ans et des vaches laitières depuis 10 ans. Monique Couture, la mère d’Alain donne aussi un coup de main important en se rendant à la ferme plusieurs fois par jour pour prendre soin des vaches, les brosser et les étriller. Ils se sont également entourés d’un vétérinaire, d’un spécialiste en alimentation et d’un conseiller financier qui, selon eux, sont un élément clé dans leur réussite.

Rapidement, ils se sont hissés parmi les meilleurs pour la qualité du lait. Avant de décrocher le bronze au concours Lait’xcellent en 2018 et en 2020, la Ferme Vicain SENC a obtenu cinq Très grandes distinctions et une Grande distinction. Elle a également remporté le Jarret agricole de la Chambre de commerce de Saint-Georges.

La Ferme Morine de Coaticook est la troisième ferme gagnante (or).

Le concours Lait’xcellent est organisé par Les Producteurs de lait du Québec depuis 1987. Chaque année, il récompense les fermes laitières qui obtiennent les meilleurs résultats en qualité dans chacune des régions ainsi que les trois grands gagnants au niveau provincial.