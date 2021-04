Une objection technique empêche de débattre de la mise en marché collective du bois de sciage

Une objection technique sur la procédure de convocation de l’Assemblée générale des membres de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) a empêché de débattre du projet de mise en marché collective du bois de sciage, lors du rassemblement en visioconférence qui s'est tenu le 27 avril.

Malgré l’adoption majoritaire de l’avis de convocation et estimant que « le climat n’était plus propice à une discussion ordonnée sur le sujet », le président de l’Association, Éric Cliche, a choisi de ne pas tenir de discussion sur la question alors que près de 200 propriétaires s'étaient donné la peine de participer à cette assemblée, notamment pour débattre de ce sujet très attendu.

L'APBB avait même organisé, avant la rencontre statutaire, deux séances d'information, les 30 et 31 mars, sur la mise en marché collective du bois de sciage afin que ses membres puissent bien saisir les enjeux.

« Nous demeurons convaincus de pouvoir obtenir un meilleur retour dans les poches des propriétaires pour le bois de sciage. Les hausses de prix des derniers jours sont intéressantes, mais ne permettent pas d’atteindre les prix de 2005 en dollars courants, et elles auraient dû survenir 6 mois plus tôt. Cet enjeu est sur les lèvres de la très grande majorité des propriétaires et ça dépasse les frontières de la Beauce. Tout autour de nous, les propriétaires de boisés du Sud du Québec, de Québec, de la Côte-du-Sud ont franchi des pas importants pour se donner un outil collectif de négociation des prix. Les propriétaires nous demandent de travailler pour qu’ils obtiennent un meilleur prix net pour leur bois, et c’est notre rôle de les accompagner là-dedans », d'expliquer le président Cliche par voie de communiqué de presse à la suite de l'AGA.

Au cours de cette même AGA, l’Association a présenté ses états financiers, qui font part des surplus d’exploitation pour une deuxième année de suite. « Il s’agit d’une bonne nouvelle, considérant que l’Association cumule des pertes globales d’exploitation pour les services forestiers au cours de la dernière décennie », ont indiqué les administrateurs.

De même, les membres de l’Association ont adopté, presque à l’unanimité, une résolution pour demander au ministère des Forêts de la Faune et des Parcs de diminuer la compétition provoquée par le bois des forêts publiques envers le bois de la forêt privée.

AGA du Plan conjoint

Avant l'AGA de l'APBB s'est tenue le 21 avril l’Assemblée générale du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce, qui a rassemblé en mode virtuel plus de 100 propriétaires.

L’Association a présenté, à titre de gestionnaire du Plan conjoint, le rapport des activités de commercialisation du bois, de formation et d’information ainsi que les bons résultats financiers de l’année 2020.

Cette rencontre fut l’occasion de poursuivre les discussions sur la mise en marché collective du sciage, amorcée lors des assemblées d’information des 30 et 31 mars.

Les producteurs ont également pu visionner la capsule vidéo présentant le projet très prometteur de bioraffinerie de Résolve énergie, qui s’installera en Beauce d’ici quelques années. Ce projet a suscité beaucoup d’intérêt parmi les participants.