Deux appels de projets pour le développement rural

La MRC Robert-cliche lance deux appels de projets auprès des municipalités, des organismes à but non lucratif, des coopératives et des entreprises de sont territoires. Cela, dans le cadre du Fonds de développement de services de proximité ainsi que du Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 1.

Le Fonds de développement de services de proximité représente une enveloppe de 80 000 $ qui vise à soutenir la réalisation d’initiatives et d’activités qui contribueront au maintien et au développement des services de proximité sur le territoire de la MRC. L’appel de projets se déroule en continu jusqu’à épuisement complet du fonds.

Quant au Fonds des régions et ruralité (FRR) – Volet 1, il vise à appuyer la réalisation de projets mobilisateurs ayant des retombées dans plus d’une MRC. Un projet doit répondre à au moins une des 13 priorités régionales pour être admissible et être déposé avant le 30 juin prochain. Une enveloppe de 577 000 $ est présentement disponible.

« Ces sommes nous ont été octroyées par le gouvernement du Québec pour des priorités qu’il a établies. C’est en quelque sorte nos impôts qu’il nous redistribue. J’invite donc nos organismes à s’informer et possiblement de déposer une demande, faut pas passer à côté de ça ! », s'est exprimé le préfet de la MRC Robert-Cliche, Jonathan V. Bolduc.

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet de la MRC.